Maestra perse lavoro a causa del Revenge Porn | condannate direttrice | collega e madre alunna

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sulspesso ne abbiamo parlato, anche su questi schermi. Una pratica odiosa, una pratica che non ci piace. La forma più brutale di vendetta di un uomo che accampa gli ultimi diritti su una relazione che è diventata possesso. La donna interrompe la relazione? La vendetta dell’uomo diventa raccogliere quei momenti intimità che ormai cellulari e fotocamere rendono ubiqui, le foto più intime e private e gettarle in Rete. La donna acconsente ad una relazione? Quelle foto diventano trofeo e feticcio da esibire come prova di virilità, succedaneo dei più brutali racconti da spogliatoio Spesso in chat private per fini di onanismo, l’ultimo sfregio alla memoria. Spesso per cavalcare una mentalità pruriginosa e distruggere la vita di una donna. Cosa che è successa in questo caso....