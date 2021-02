LaPresse_news : M5s, Fico: “Il Movimento riparte dalle tante cose che abbiamo fatto” - GeMa7799 : Roberto Fico spinge l'alleanza Pd-M5s: 'Bisogna continuare, è stata una buona esperienza' - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: M5S, Fico “Il futuro del movimento lo stiamo costruendo” - CorriereCitta : M5S, Fico “Il futuro del movimento lo stiamo costruendo” - algirone : RT @lucianoghelfi: #Fico: l’alleanza #M5s-#Pd deve continuare. 'Ci sono state già delle buone esperienze anche a livello nazionale dove c'… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Fico

La Repubblica

Alla domanda se l'alleanza elettorale tra Pd esarà riproposta alle amministrative di Napoli e provincia,ha risposto: "In generale ci sono state già delle buone esperienze, ma come anche al ...In quotac'è pure Robertoil presidente della Camera che sogna di indossare la fascia tricolore. Per lui tuttavia il problema è quello opposto atteso che con le elezioni del Presidente della ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ..." Non mi fossilizzerei tanto sui nomi, perché altrimenti non riusciamo ad andare su una visione che dobbiamo avere della città. Napoli merita un progetto che sia all'avanguardia ". Queste le parole de ...