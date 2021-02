M5s, Di Maio: “Conte? È un arrivederci, spero che il Movimento lo possa accogliere a braccia aperte il prima possibile” – Video (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Quello di Conte è un arrivederci. spero che il Movimento lo possa accogliere a braccia aperte il prima possibile. È una risorsa, incarna i nostri valori”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che al termine di un Videomessaggio ha ringraziato Giuseppe Conte per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Quello diè unche illoil. È una risorsa, incarna i nostri valori”. Sono le parole di Luigi Di, che al termine di unmessaggio ha ringraziato Giuseppeper il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Governo Draghi, Di Maio: “Il voto interno si rispetta, le faide non fanno bene al Paese”. Su Conte: “M5s lo accolga… - RaiNews : Appello di Di Maio all'unità nel M5s - Agenzia_Italia : Di Maio al M5s: 'Non dobbiamo spaccarci, nessuno ha votato sì per ottenere qualcosa' - clikservernet : M5s, Di Maio: “Conte? È un arrivederci, spero che il Movimento lo possa accogliere a braccia aperte il prima possib… - Noovyis : (M5s, Di Maio: “Conte? È un arrivederci, spero che il Movimento lo possa accogliere a braccia aperte il prima possi… -