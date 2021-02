M5s, Di Battista ha rinunciato all’iscrizione al Movimento: il suo nome cancellato anche dalla piattaforma Rousseau (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Di Battista è formalmente fuori dal Movimento 5 stelle. L’ex deputato, come anticipato dalle agenzie e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha infatti cancellato la sua iscrizione alla piattaforma Rousseau. Non essendo più nel Movimento Di Battista non risulta più neppure tra gli iscritti che compaiono sulla pagina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Diè formalmente fuori dal5 stelle. L’ex deputato, come anticipato dalle agenzie e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha infattila sua iscrizione alla. Non essendo più nelDinon risulta più neppure tra gli iscritti che compaiono sulla pagina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

