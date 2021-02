Lyngby BK-FC Copenaghen lunedì | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ultimo 3-2 contro il SønderjyskE è stato contestato per alcune decisioni arbitrali che hanno sfavorito gli ospiti, comprese quelle prese o non prese dal VAR. Tutto il mondo è paese, per voler a tutti i costi essere banali, ma a parte questo, chi ci segue sa che abbiamo sempre appoggiato i tredici volte campioni danesi InfoBetting: Scommesse Sportive e