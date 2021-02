L'Università di Siena ha sospeso il professore che ha insultato Giorgia Meloni (Di lunedì 22 febbraio 2021) In seguito al polverone sollevato dall' insulto sessista che il professor Gozzini dell'Università di Siena ha rivolto a Giorgia Meloni, il rettore Francesco Frati ha annunciato di aver inviato al ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) In seguito al polverone sollevato dall' insulto sessista che il professor Gozzini dell'diha rivolto a, il rettore Francesco Frati ha annunciato di aver inviato al ...

repubblica : ?? Insulti a Meloni, l'universita' di Siena sospende il professor Gozzini - Mariano29315887 : RT @Marco_dreams: Gozzini: Sospensione dalle funzioni per tre mesi (insegnamento e stipendio): la proposta di sanzione formulata dal rettor… - KLapsus : RT @Marco_dreams: Gozzini: Sospensione dalle funzioni per tre mesi (insegnamento e stipendio): la proposta di sanzione formulata dal rettor… - Roky99760738 : RT @franco45481797: L'università di Siena sospende il prof che ha offeso la Meloni. Come mai l'ordine dei giornalisti non sospende Travagli… - AnnaMar19130070 : RT @Marco_dreams: Gozzini: Sospensione dalle funzioni per tre mesi (insegnamento e stipendio): la proposta di sanzione formulata dal rettor… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Siena Insulti a Giorgia Meloni, Università di Siena: 'Sospensione cautelativa per il prof Gozzini' 'L' Università di Siena sospende cautelativamente dalle attività didattiche il professor Giovanni Gozzini , in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell'Ateneo, che si riunirà nei prossimi ...

L'Università di Siena ha sospeso il professore che ha insultato Giorgia Meloni In seguito al polverone sollevato dall' insulto sessista che il professor Gozzini dell'Università di Siena ha rivolto a Giorgia Meloni, il rettore Francesco Frati ha annunciato di aver inviato al Collegio di disciplina una proposta di sospensione dalle funzioni per tre mesi (...

Fdi: Fazzolari, 'da università Siena solo tirata d'orecchie per Gozzini' Affaritaliani.it 'L'disospende cautelativamente dalle attività didattiche il professor Giovanni Gozzini , in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell'Ateneo, che si riunirà nei prossimi ...In seguito al polverone sollevato dall' insulto sessista che il professor Gozzini dell'diha rivolto a Giorgia Meloni, il rettore Francesco Frati ha annunciato di aver inviato al Collegio di disciplina una proposta di sospensione dalle funzioni per tre mesi (...