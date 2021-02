Luna Rossa vince Prada Cup e va in finale Coppa America (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Luna Rossa vince la Prada Cup e conquista, dopo 21 anni, l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. La finale di Coppa America si terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. Le regate - Nella prima sfida, entrambe le barche partono sulla linea in perfetto timing, con un leggero vantaggio degli inglesi sottovento. Luna Rossa segue in marcatura stretta, entrambe le barche virano rimbalzando sul lato destro del campo. Luna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) -laCup e conquista, dopo 21 anni, l'accesso alladella, dove affronterà Team New Zealand. Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. Ladisi terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. Le regate - Nella prima sfida, entrambe le barche partono sulla linea in perfetto timing, con un leggero vantaggio degli inglesi sottovento.segue in marcatura stretta, entrambe le barche virano rimbalzando sul lato destro del campo....

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa Max Sirena: 'Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America' Un lungo abbraccio silenzioso con Paolo Bassani, 20 anni fa compagno di squadra (e di reparto) di Max Sirena su un'altra Luna Rossa. E a più riprese qualche lacrima (non trattenuta) esce. "Per fortuna sono uno che si emoziona. Sono umano - dice lo skipper di Luna Rossa dopo la vittoria - . Questo è un momento importante ...

La Luna Rossa balla e vola sul mare. E fa paura a New Zealand Arrivano gli italiani. Ora i neozelandesi sono meno tranquilli. Preferivano gli inglesi di Ineos, veloci sì, ma più prevedibili. Gli "italiani" convocati da Patrizio Bertelli (il signor Prada va a ...

Max Sirena: "Luna Rossa farà di tutto per portare in Italia la Coppa America"

