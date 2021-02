Luna Rossa vince la Prada Cup | ora assalto alla Coppa America contro New Zealand

(Di lunedì 22 febbraio 2021) .si è aggiudicata laCup e adesso è pronta a sfidare Team Newper la. E’ dal 2000 che un’imbarcazione italiana non arriva in finale. La prima volta fu nel 1992 col ‘Moro di Venezia’, poi la replica con la prima ‘’ di De Angelis. Adesso lo storico terzo tentativo dal prossimo 6 marzo. Dopo 21 anni l’Italia della vela torna a giocarsi lace l’ha fatta: ha battuto Ineos e si è aggiudicata laCup, viatico necessario per poter competere ai massimi livelli e sfidare Emirates Team New. Un sogno che torna a brillare, in una delle competizioni sportive più antiche di ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - ilpost : Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e si è qualificata alle regate di Coppa America - piccoli_claudio : @Penna42195 @dorinileonardo Ma... porta sfiga! Vedi Trump. Ma proprio con Luna Rossa deve prendersela. Ma fa i comp… - RomanoSgarufa : @dorinileonardo È crollata la quota di luna rossa vincente. -

Auckland, 22 febbraio 2021 " Archiviato il successo su Team Ineos e la festa per la vittoria in Prada Cup ,è già focalizzata sull' America's Cup che partirà il 6 marzo contro il detentore Team New Zealand . I miglioramenti della barca italiana sono sotto gli occhi di tutti, ma manca il parametro ...Auckland - Passata la festa per la meritatissima vittoria, alla base diPrada Pirelli è già tempo di concentrarsi per il 36th America's Cup Match presented by Prada, in programma dal 6 al 15 marzo.contro Te Rehutai, il defender Emirates Team New ...AUCKLAND (Nuova Zelanda) – Sale la tensione agonistica in vista della finale della 36ª America's Cup di vela tra Emirates New Zealand e gli italiani di Luna Rossa, freschi di successo nella Prada Cup, ...