L'ultimo trucco dei tuffatori di anziani: 'Prenotiamo per il vaccino Covid'. Scatta l'allarme (Di lunedì 22 febbraio 2021) MONTECOSARO - Si spacciano per incaricati del Comune o della Asl a prendere le prenotazioni per il vaccino Covid e, in questo modo, cercano di intrufolarsi nelle case. I truffatori di turno sfruttano, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) MONTECOSARO - Si spacciano per incaricati del Comune o della Asl a prendere le prenotazioni per ile, in questo modo, cercano di intrufolarsi nelle case. I truffatori di turno sfruttano, ...

