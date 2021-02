L’ultima intervista di Luca Attanasio a Propaganda Live. L’Ambasciatore italiano morto nell’attacco in Congo nel 2018 aveva incontrato Diego Bianchi / Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, morto oggi nell’attacco in Congo (leggi l’articolo), insieme al Carabiniere, Vittorio Iacovacci, era stato intervistato nel 2018 dal conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021)oggiin(leggi l’articolo), insieme al Carabiniere, Vittorio Iacovacci, era statoto neldal conduttore di. L'articolo LA NOTIZIA.

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : E' morto Arturo Di Modica, lo scultore siciliano del Toro di Wall Street: L'ultima intervista a Repubblica qualche… - Ronaldicchio : RT @La7tv: #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un convoglio dell’On… - Sarx88 : RT @La7tv: #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un convoglio dell’On… - G_Cantarero : RT @La7tv: #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un convoglio dell’On… -