Lukaku | frecciata a Ibrahimovic dopo il gol | «Sono io il migliore»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Romelumette la firma sulla fuga dell’Inter in campionato con la netta vittoria nel derby contro il Milan: il retroscena legato al belga Lautaro Martinez e Romelustati i mattatori della stracittadina milanese: l’argentino ha messo a segno una doppietta, il belga imprendibile con un gol e un assist per il suo compagno di reparto. Il Corriere della Sera poi riporta l’esultanza diche stravince il confronto con, attesola rissa in Coppa Italia: «I’m the fucking best. Io, io, te l’ho detto c… », queste le sue parole. Leggi su Calcionews24.com