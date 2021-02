Lucia Borgonzoni sottosegretaria all’Università: l’incredibile candidatura della leghista che non si vanta di non leggere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono voci non confermate, questo è vero: ma se Lucia Borgonzoni fosse davvero nominata sottosegretaria all’Università come paventano in queste ore diversi retroscena il Governo dei migliori nella sua squadra aggiungerebbe un’altra poltrona alquanto discutibile libri Le nomine dei sottosegretari arriveranno a breve. C’è maretta tra le forze politiche sulla distribuzione dei posti. A partire dal Movimento 5 Stelle che, a causa della “scissione” potrebbe veder ridimensionata la propria rappresentanza. Ma anche dalle parti del Partito Democratico non se la passano bene, dopo le critiche sollevate per le nomine solo maschili dei ministri DEM. E infine c’è la questione Lega. Salvini preme per avere uomini di fiducia nei ministeri chiave, a partire da quello dell’Interno, simbolo del suo potere durante il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono voci non confermate, questo è vero: ma sefosse davvero nominatacome paventano in queste ore diversi retroscena il Governo dei migliori nella sua squadra aggiungerebbe un’altra poltrona alquanto discutibile libri Le nomine dei sottosegretari arriveranno a breve. C’è maretta tra le forze politiche sulla distribuzione dei posti. A partire dal Movimento 5 Stelle che, a causa“scissione” potrebbe veder ridimensionata la propria rappresentanza. Ma anche dalle parti del Partito Democratico non se la passano bene, dopo le critiche sollevate per le nomine solo maschili dei ministri DEM. E infine c’è la questione Lega. Salvini preme per avere uomini di fiducia nei ministeri chiave, a partire da quello dell’Interno, simbolo del suo potere durante il ...

