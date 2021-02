Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore morto in Congo: vinse premio Nassiriya, era tra i diplomatici italiani più giovani nel mondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Congo: The Italian ambassador to the DRC assassinated in an attack against the UN, Luca Attanasio, was assassinated today in an armed attack against a UN convoy. - Moises Lopez Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 22 febbraio 2021): The Italian ambassador to the DRC assassinated in an attack against the UN,, was assassinated today in an armed attack against a UN convoy. - Moises Lopez

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - aneichhorst : RT @eucopresident: Sentite Condoglianze alla famiglia dell'ambasciatore Luca Attanasio e a quella della sua scorta. Sconvolto e rattristat… - ALBERTINIGabry : RT @sandrogozi: Profondo dolore per la morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del militare Vittorio Iacovacci nell'attentato in Congo. Un… -