Love, Victor è una storia teen che gioca con intelligenza sui cliché (Di lunedì 22 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=zT3tKKfsKLw Nel 2018 il film Love, Simon (tradotto in italiano come Tuo, Simon) aveva colpito il pubblico e aveva avuto una grande eco perché per la prima volta portava sullo schermo la storia di un ragazzo omosessuale che riusciva a coronare il proprio sogno di un primo bacio, dopo aver intrattenuto un rapporto epistolare con un misterioso interlocutore la cui identità gli era ignota. La novità era appunto quella di raccontare una storia di coming out leggera ma non banale, coronata da un amore felice nonostante le sue complessità potremmo dire ordinarie, comuni. Il film diretto da Greg Berlanti (responsabile anche dell'Arrowverse) aveva infranto tabù e riscritto con delicatezza certi canoni e ora, a distanza di tre anni, su Star di Disney+ da noi arriva Love, Victor, ...

