Love Island finalmente arriva in Italia | a svelarlo ci pensa lei

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)anche in‘ ed haciproprio lei: ecco come si svolge il nuovo reality e chi sarà la conduttrice, Fonte foto: Youtube (@)Forse non tutti lo sanno, ma in diverse parti del mondo è già in onda da diversi anni il reality show ‘‘ esta perre anche in: ecco cosa vedranno i telespettatori e chi condurrà il nuovo programma. La notizia dell’arrivo del reality show è stata data qualche ora fa e a quanto pare Discovery ha dato il compito a Fremantle di realizzare il format anche per il Bel Paese; il reality è andato in onda per ...