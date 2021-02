Lory Del Santo smaschera Maria Teresa Ruta: “Mai stata con Amedeo Goria!” (FOTO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuova smentita sull’ex gieffina da parte della Del Santo Nelle ultime settimane Maria Teresa Ruta è stata smentita più volte su alcuni racconti che la stessa ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo lo scontro con Alba Parietti e Francesco Baccini, ora un altro personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo avrebbe smascherato la giornalista. Nello specifico, nelle ultime ore il commento di Lory Del Santo sotto l’ultimo post Instagram dell’ex gieffina è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La regista ed ex protagonista di Drive In ha aspettato l’uscita della bionda conduttrice e conduttrice per mettere subito le cose in chiaro. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Le dichiarazioni di Lory ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuova smentita sull’ex gieffina da parte della DelNelle ultime settimanesmentita più volte su alcuni racconti che la stessa ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo lo scontro con Alba Parietti e Francesco Baccini, ora un altro personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo avrebbeto la giornalista. Nello specifico, nelle ultime ore il commento diDelsotto l’ultimo post Instagram dell’ex gieffina è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La regista ed ex protagonista di Drive In ha aspettato l’uscita della bionda conduttrice e conduttrice per mettere subito le cose in chiaro. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Le dichiarazioni di...

