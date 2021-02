Lombardia zona gialla, Confcommercio: "Non è indolore, si bruciano 440 milioni" (Di lunedì 22 febbraio 2021) MIlano, 22 febbraio 2021 - A un anno dall'inizio della pandemia il virus non ha ancora allentato la sua stretta sull'Italia e in particolare sulla Lombardia, la regione più colpita dall'emergenza ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) MIlano, 22 febbraio 2021 - A un anno dall'inizio della pandemia il virus non ha ancora allentato la sua stretta sull'Italia e in particolare sulla, la regione più colpita dall'emergenza ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - RegLombardia : Con Rt a 0,95, la Lombardia rimane in zona gialla. Consulta le misure in vigore ?? - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - infoiteconomia : Lombardia zona gialla, Confcommercio: 'Non è indolore, si bruciano 440 milioni' - ConfCommercioAb : #Lombardia #zonagialla, #Confcommercio: 'Non è indolore, si bruciano 440 milioni' -