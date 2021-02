Lolita Lobosco raggiunge 7 5 milioni di spettatori | superato lo share di Mina Settembre

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - fanpage : Esordio col botto per la #LolitaLobosco di Luisa Ranieri! - wojak0 : RT @breakingnewsit: Trends: buongiorno francesca, Zoom, Gentiloni, pietro, Lolita Lobosco, Arthur Schopenhauer, #cinemattone e #riapriamoic… - DrApocalypse : #LolitaLobosco boom, Luisa Ranieri sbanca l'Auditel: oltre 7.5 milioni di spettatori al debutto… - VincenzoMart : Fare la IV stagione di Boris quasi non serve quando c'è questa roba qui in giro. -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco

BergamoNews.it

Bari si è mostrata in tutta la sua bellezza in prima serata su Raiuno, ma i baresi non hanno perdonato. La prima puntata di 'Le indagini di', serie tv in quattro puntate ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi (per la regia di Luca Miniero) ha incendiato i social. Perché va bene Bari, va bene Luisa Ranieri che interpreta la ...Lei la vediamo ora sul piccolo schermo con la fiction Rai Le indagini di, andata in onda ieri sera con la prima puntata. Qui Luisa interpreta la vicequestore barese che torna nella ...Bari si è mostrata in tutta la sua bellezza in prima serata su Raiuno, ma i baresi non hanno perdonato. La prima puntata di "Le indagini di Lolita Lobosco", serie tv in quattro puntate ispirata ai rom ...Fondatore e direttore della testata online Lifestyleblog.it oltre che collaboratore per riviste nazionali e locali. Web & Graphic Designer con la specializzazione in grafica 3D conseguita a Verona.