Lolita Lobosco anticipazioni | le indagini sulla morte di Bianca

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Andranno avanti nella seconda puntata Ledi, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri che ha debuttato nella domenica sera della prima rete. Seconda puntata e secondo episodio, delle sei serate previste, in onda il 28 febbraio 2021. Questa voltasi ritroverà a indagaredi, una donna della sua stessa età. Indagine che la porterà a fare un bilancio della sua vita e a riflettere su quello che è successo non solo nelle ultime settimane, dopo il suo ritorno a Bari, ma anche su tutto quello che è successo prima. La fiction ha debuttato nella serata di ieri 21 febbraio, e dobbiamo ammetterlo il giudizio per il momento è ancora sospeso. Non si tratta però di una di quelle serie che ti fa dire “mamma miaRai ...

Una Bari da mille e una notte quella apparsa nella fiction andata ieri in onda in prima serata su Rai 1. Il vicequestorenon ha entusiasmato i baresi per il suo dialetto troppo pronunciato e diverso da quello parlato solitamente nel capoluogo pugliese. Anche la trama della prima puntata della fiction non ...E per Luisa Ranieri è ora di un grande ritorno sul piccolo schermo con la nuova fiction di Rai 1 Le indagini di, andata in onda ieri sera con la prima puntata, nella quale interpreta ...Lolita Lobosco, Live Non è la d’Urso, Che tempo che fa e Non è l’Arena: gli ascolti tv del 21 febbraio Cosa è andato in onda ieri, domenica 21 febbraio? Su Rai1 è partita la nuova fiction di Luisa ...Nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” Legnano è l’ex- luogo di lavoro della protagonista, il vicequestore Lolita Lobosco che ha operato nella città di Legnano, prima di trasferirsi a Bari.