L'offerta degli industriali: vaccini in aziende e uffici (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lodovica Bulian La doppia proposta di Confindustria e Confapi per accelerare la campagna di immunizzazione Confindustria annuncia di essere pronta ad aprire le sue fabbriche per vaccinare i dipendenti e i loro familiari e contribuire all'accelerazione della campagna di immunizzazione che continua a essere in salita. Mentre preoccupa il taglio delle forniture delle dosi di Astrazenca, a Palazzo Chigi arriva la proposta del presidente degli industriali Carlo Bonomi: «I dipendenti delle aziende associate a Confindustria sono oltre 5 milioni e mezzo e, se consideriamo il gruppo familiare, pensiamo di poter dare un contributo a vaccinare oltre 12 milioni di italiani. Raccogliendo l'invito del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per una grande alleanza pubblico-privato sul piano vaccinale, abbiamo mandato una nota a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lodovica Bulian La doppia proposta di Confindustria e Confapi per accelerare la campagna di immunizzazione Confindustria annuncia di essere pronta ad aprire le sue fabbriche per vaccinare i dipendenti e i loro familiari e contribuire all'accelerazione della campagna di immunizzazione che continua a essere in salita. Mentre preoccupa il taglio delle forniture delle dosi di Astrazenca, a Palazzo Chigi arriva la proposta del presidenteCarlo Bonomi: «I dipendenti delleassociate a Confindustria sono oltre 5 milioni e mezzo e, se consideriamo il gruppo familiare, pensiamo di poter dare un contributo a vaccinare oltre 12 milioni di italiani. Raccogliendo l'invito del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per una grande alleanza pubblico-privato sul piano vaccinale, abbiamo mandato una nota a ...

codicesconto : Se vuoi acquistare un nuovo paio di sneakers o rinnovare il tuo guardaroba sportivo, approfitta su Size? degli… - DirTecno : RT @DFormazione: La sfida positiva degli #IstitutiTecniciSuperiori Gli Istituti Tecnici Superiori (#ITS) sono la prima esperienza italiana… - paoloigna1 : RT @DFormazione: La sfida positiva degli #IstitutiTecniciSuperiori Gli Istituti Tecnici Superiori (#ITS) sono la prima esperienza italiana… - franciungaro1 : RT @DFormazione: La sfida positiva degli #IstitutiTecniciSuperiori Gli Istituti Tecnici Superiori (#ITS) sono la prima esperienza italiana… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Addetto alla logistica: Si cerca Addetto alla logistica da inserire in organico. La risorsa verrà in… -