LIVE Zenit-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: si comincia! Sfida durissima in Russia (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Due liberi di Gudaitis. Pesantissimo secondo fallo di Tarczewski. 0-5 Rimbalzo incredibile di Shields in attacco e sottomano poi vincente. 0-3 SUBITO LA TRIPLA DI SHIELDS! 18.00 Si comincia! Palla a due vinta da Tarczewski. 17.58: Inno dell’Eurolega. 17.53: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 17.51: Nel match giocato a Milano qualche settimana fa, l’Olimpia si è imposta per 82-76 al termine di un match davvero complicato per la squadra di Messina, che ha ribaltato l’esito della Sfida nell’ultimo quarto. Milano ha vinto anche il precedente della passata stagione per 73-72. 17.47: Le parole di Messina “La partita di San Pietroburgo è molto difficile, affrontiamo una delle squadre meglio ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Due liberi di Gudaitis. Pesantissimo secondo fallo di Tarczewski. 0-5 Rimbalzo incredibile di Shields in attacco e sottomano poi vincente. 0-3 SUBITO LA TRIPLA DI SHIELDS! 18.00 SiPalla a due vinta da Tarczewski. 17.58: Inno dell’. 17.53: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 17.51: Nel match giocato aqualche settimana fa, l’si è imposta per 82-76 al termine di un match davvero complicato per la squadra di Messina, che ha ribaltato l’esito dellanell’ultimo quarto.ha vinto anche il precedente della passata stagione per 73-72. 17.47: Le parole di Messina “La partita di San Pietroburgo è molto difficile, affrontiamo una delle squadre meglio ...

