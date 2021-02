LIVE Zenit-Olimpia Milano 79-70 | Eurolega basket in DIRETTA | sconfitta in Russia per i milanesi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Arriva purtroppo laper, che vede loanche ribaltare la differenza canestri dell’andata. Mattatore dell’incontro Kevin Pangos con 16 punti e 10 assist, mentre anon sono bastati i 16 punti di Kevin Punter. 79-70 Un solo libero di Ponitka. 78-70 Due velocissimi di Punter. Sei secondi alla fine. 78-68 Due liberi di Ponitzka. 76-68 Rodriguez segna in penetrazione. Timeout per lo. Perè un’impresa quasi disperata. Rodriguez sbaglia e pernon ci sono più speranze. Ora unico obiettivo provare a stare sotto i sei punti. 76-66 Pangos con una tripla pazzesca. Delaney ...

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Arriva purtroppo la sconfitta per Milano, che vede lo Zenit anche ribaltare la differenza canestri dell'andata. Mattatore ...