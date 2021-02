LIVE Zenit-Olimpia Milano 40-38, Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio all’intervallo (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Zenit avanti di soli due punti all’intervallo. Dieci punti di Gudaitis da una parte e 8 di Rodriguez dall’altra. 40-38 ROOOOOOOOOLL! Triplaaaaaaa! 40-35 Schiacciata di Gudaitis. Ultimo minuto del secondo quarto. 38-35 Magia del Chacho Rodriguez in penetrazione. 38-33 Gran canestro di Roll nel traffico. 38-31 Super schiacciata di Gudaitis. 36-31 TRIPLA DI MICOV! Timeout per i russi. 36-28 Due liberi di Micov per il -8. Tre minuti all’intervallo. 35-26 Arresto e tiro di Roll. 35-24 Rovesciata di Pangos. 33-24 Penetrazione vincente di Shields. 33-22 Rivers trova la tripla del +11. Allungo dei russi quando mancano cinque minuti all’intervallo. 30-22 Poythress con il jumper dalla media. 28-22 Arresto e tiro con “tabellata” ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!avanti di soli due punti. Dieci punti di Gudaitis da una parte e 8 di Rodriguez dall’altra. 40-38 ROOOOOOOOOLL! Triplaaaaaaa! 40-35 Schiacciata di Gudaitis. Ultimo minuto del secondo quarto. 38-35 Magia del Chacho Rodriguez in penetrazione. 38-33 Gran canestro di Roll nel traffico. 38-31 Super schiacciata di Gudaitis. 36-31 TRIPLA DI MICOV! Timeout per i russi. 36-28 Due liberi di Micov per il -8. Tre minuti. 35-26 Arresto e tiro di Roll. 35-24 Rovesciata di Pangos. 33-24 Penetrazione vincente di Shields. 33-22 Rivers trova la tripla del +11. Allungo dei russi quando mancano cinque minuti. 30-22 Poythress con il jumper dalla media. 28-22 Arresto e tiro con “tabellata” ...

