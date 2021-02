LIVE Zenit-Olimpia Milano 19-15, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio russo a fine primo quarto (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! Zenit avanti di quattro punti alla prima sirena. Il vero problema per l’Olimpia sono i due falli di Tarczewski ed Hines. 19-15 Due liberi di Thomas. Ultimi 20 secondi. 17-15 Ottimo schema su rimessa Rodriguez-Hines e il lungo milanese ne appoggia due al vetro. 17-13 Appoggio al vetro di Poythress. 14-13 Super Rodriguez che inventa un assist per Datome. Timeout per lo Zenit. 14-11 Il Chacho completa il gioco da tre punti. 14-10 Magia di Rodriguez che segna con il fallo di Pangos. 14-8 Due liberi di Thomas. 12-8 Un solo libero per Hines. Quattro minuti alla fine del quarto. 12-7 Arresto e tiro di Hollins. 10-7 Ottima uscita di Milano dal timeout e due ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE ILavanti di quattro punti alla prima sirena. Il vero problema per l’sono i due falli di Tarczewski ed Hines. 19-15 Due liberi di Thomas. Ultimi 20 secondi. 17-15 Ottimo schema su rimessa Rodriguez-Hines e il lungo milanese ne appoggia due al vetro. 17-13 Appoggio al vetro di Poythress. 14-13 Super Rodriguez che inventa un assist per Datome. Timeout per lo. 14-11 Il Chacho completa il gioco da tre punti. 14-10 Magia di Rodriguez che segna con il fallo di Pangos. 14-8 Due liberi di Thomas. 12-8 Un solo libero per Hines. Quattro minuti alladel. 12-7 Arresto e tiro di Hollins. 10-7 Ottima uscita didal timeout e due ...

Eurosport_IT : Antipasto di playoff a San Pietroburgo! ???????? L'AX Armani Exchange sfida lo Zenit nel recupero del 5° turno: LIVE s… - zazoomblog : LIVE Zenit-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: si comincia! Sfida durissima in Russia - #Zenit-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Zenit-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: crocevia determinante verso i playoff - #Zenit-Olimpia… - fabiocavagnera : GAME DAY ALLE 18! Tutti in Russia, per combattere. Con una parola d'ordine: mid-range - OlimpiaMiNews : GAME DAY ALLE 18! Tutti in Russia, per combattere. Con una parola d'ordine: mid-range -