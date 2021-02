LIVE UAE Tour, seconda tappa in DIRETTA: Filippo Ganna domina la cronometro, Pogacar nuovo leader (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Filippo Ganna! 13.32 E con il trionfo da pronostico del campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, e la nuova leadership per Tadej Pogacar, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa dell’UAE Tour 2021. Buon proseguimento di giornata! 13.30 Mentre questa è la nuova classifica generale, con l’ottimo terzo posto dell’azzurro Cattaneo. Sarà il bergamasco il faro italiano per la conquista dell’UAE Tour 2021? 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 6 4:00:05 2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:05 3 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:18 4 HARPER ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI! 13.32 E con il trionfo da pronostico del campione del mondo a, e la nuovaship per Tadej, termina qui la nostradelladell’UAE2021. Buon proseguimento di giornata! 13.30 Mentre questa è la nuova classifica generale, con l’ottimo terzo posto dell’azzurro Cattaneo. Sarà il bergamasco il faro italiano per la conquista dell’UAE2021? 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 6 4:00:05 2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:05 3 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:18 4 HARPER ...

