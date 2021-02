‘Live – Non è la D’Urso’, Massimiliano Morra duro contro Rosalinda Cannavò: “La sua è strategia” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oltre ad aver condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip 5, a legare Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra vi erano degli importanti precedenti che hanno tenuto banco durante la fase iniziale della loro avventura in Casa. Sembrano passati secoli da allora, quando dopo gli screzi, sembrava che il sereno fosse tornato tra i due attori, che hanno rivelato in diretta tv di aver vissuto anche loro una “favola”, ossia una storia finta, volta esclusivamente ad attirare l’attenzione sulla coppia e, quindi, sulle fiction di cui erano protagonisti. In realtà, Rosalinda per 10 lunghi anni, tra numerosi alti e bassi, è sempre stata legata a Giuliano Condorelli, il ragazzo che, dopo averle consegnato la chiave di casa durante una recente puntata del Gf Vip, simbolo di una convivenza che avrebbe voluto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oltre ad aver condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip 5, a legarevi erano degli importanti precedenti che hanno tenuto banco durante la fase iniziale della loro avventura in Casa. Sembrano passati secoli da allora, quando dopo gli screzi, sembrava che il sereno fosse tornato tra i due attori, che hanno rivelato in diretta tv di aver vissuto anche loro una “favola”, ossia una storia finta, volta esclusivamente ad attirare l’attenzione sulla coppia e, quindi, sulle fiction di cui erano protagonisti. In realtà,per 10 lunghi anni, tra numerosi alti e bassi, è sempre stata legata a Giuliano Condorelli, il ragazzo che, dopo averle consegnato la chiave di casa durante una recente puntata del Gf Vip, simbolo di una convivenza che avrebbe voluto ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - USConsMilan : Grazie a @WMckennie e @juventusfc per l'ottimo videomessaggio che invita tutti a conoscere di più sul… - Steph2anieG : @RebsRebssss Lo spero anche io. La coppia è stata un vero flop da tutte le parti. Ieri a Live Non è la Durso, non c… - guastellae : RT @SalaLettura: Luciano Pavarotti, Brian Eno, Bono, The Edge - Miss Sarajevo (Live) -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero