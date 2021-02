Live-Non è la d'Urso: Maria Teresa Ruta vuota il sacco su Amedeo Goria, poi rifiuta il confronto con Nardi (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ospite di Live-Non è la d'Urso dopo il Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta parla del rapporto con Amedeo Goria, poi evita Filippo Nardi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ospite di-Non è la d'dopo il Grande Fratello Vip,parla del rapporto con, poi evita Filippo

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - USConsMilan : Grazie a @WMckennie e @juventusfc per l'ottimo videomessaggio che invita tutti a conoscere di più sul… - AlanAdvantage : ??Oggi alle ore 12 appuntamento #LIVE sul canale #YouTube di #AlanAdvantage con @LDRaimondo e @IvanOrtenzi. Iscrivit… - SIINGKWAN : oggi non mi disattivo solo per la live jam di poco fa grazie enha ???? -