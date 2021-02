Live – Non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta si rifiuta di parlare con Filippo Nardi, lui replica: “Meriti un Oscar” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Filippo Nardi è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 a causa di Maria Teresa Ruta? No, in realtà è stato espulso proprio per alcune sue affermazioni decisamente poco eleganti, infelici e volgari nei confronti della gieffina. Eppure sembra avere nei suoi confronti qualcosa di irrisolto, sembra non aver mandato giù il rospo e sembra non nutrire particolare stima nei confronti della donna. A dimostrarlo, non ultimo, ieri sera a Live – Non è la D’Urso, quando ha sferrato parole decisamente dure nei confronti della donna: Le dovrebbero dare un Oscar. Tutte le nomination che ha avuto è un indicatore di come anche gli altri abbiano avuto difficoltà a gestirla. E’ molto furba ed è alla costante ricerca di attenzioni. Per quanto riguarda la mia ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stato espulso dal Grande Fratello Vip 5 a causa di? No, in realtà è stato espulso proprio per alcune sue affermazioni decisamente poco eleganti, infelici e volgari nei confronti della gieffina. Eppure sembra avere nei suoi confronti qualcosa di irrisolto, sembra non aver mandato giù il rospo e sembra non nutrire particolare stima nei confronti della donna. A dimostrarlo, non ultimo, ieri sera a– Non è la, quando ha sferrato parole decisamente dure nei confronti della donna: Le dovrebbero dare un. Tutte le nomination che ha avuto è un indicatore di come anche gli altri abbiano avuto difficoltà a gestirla. E’ molto furba ed è alla costante ricerca di attenzioni. Per quanto riguarda la mia ...

