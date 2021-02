Live non è la d'Urso: Maria Teresa Ruta parla dell'ex marito (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Live non è la d'Urso andata in onda ieri sera su Canale 5, sono stati molti i volti noti che si sono susseguiti all'interno dello studio di Barbara D'Uso. Come già sapevamo grazie alle anticipazioni della puntata del 21 febbraio, tra i molti ospiti c'è stata anche Maria Teresa Ruta. L'ex concorrente del GFVIP ha parlato molto del suo rapporto con l'ex marito, ma ha anche rivelato molte altre cose legate alla sua sfera privata. Maria Teresa Ruta a Live non è la d'Urso: lacrime per l'ex marito Maria Teresa Ruta è stata invitata dalla padrona ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corsoa puntata dinon è la d'andata in onda ieri sera su Canale 5, sono stati molti i volti noti che si sono susseguiti all'internoo studio di Barbara D'Uso. Come già sapevamo grazie alle anticipazionia puntata del 21 febbraio, tra i molti ospiti c'è stata anche. L'ex concorrente del GFVIP hato molto del suo rapporto con l'ex, ma ha anche rivelato molte altre cose legate alla sua sfera privata.non è la d': lacrime per l'exè stata invitata dalla padrona ...

