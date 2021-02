Live – Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia replica sarcastica alla pesante descrizione che Francesco Sarcina ha fatto di lei nel suo libro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Belli, innamorati e felici più che mai, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ieri sera sono stati ospiti a Live – Non è La D’Urso per ripercorrere il loro amore, nato proprio grazie all’avventura condivisa nella Casa del Grande Fratello. Ma per loro non c’è stato spazio solo per raccontare i progetti e la complicità, perché le cinque sfere hanno mosso anche qualche critica alla coppietta, secondo alcuni troppo intenta a sponsorizzare prodotti sui social anche quando si dedicano reciprocamente parole d’amore. Senza troppa esitazione, è stata Clizia a spiegare che quello è il suo lavoro, quello più attuale, dopo un percorso che le ha consentito di vivere molteplici esperienze lavorative, non necessariamente legate al suo ex Francesco Sarcina. Proprio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Belli, innamorati e felici più che mai,e Paolo Ciavarro ieri sera sono stati ospiti a– Non è Laper ripercorrere il loro amore, nato proprio grazie all’avventura condivisa nella Casa del Grande Fratello. Ma per loro non c’è stato spazio solo per raccontare i progetti e la complicità, perché le cinque sfere hanno mosso anche qualche criticacoppietta, secondo alcuni troppo intenta a sponsorizzare prodotti sui social anche quando si dedicano reciprocamente parole d’amore. Senza troppa esitazione, è stataa spiegare che quello è il suo lavoro, quello più attuale, dopo un percorso che le ha consentito di vivere molteplici esperienze lavorative, non necessariamente legate al suo ex. Proprio ...

