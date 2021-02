Live – Non è la D’Urso cambia studio: Barbara d’Urso spiega il perché (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara d’Urso è il suo Live cambiano studio a partire dalla prossima settimana. È la stessa conduttrice ad annunciarlo in una lunga intervista rilasciata a BubinoBlog. I motivi? Sembra siano legati a una questione di budget aziendale. Live Non è la d’Urso trasloca nello studio 7 intitolato a Mike Live Non è la d’Urso cambia studio e si trasferisce nello studio intitolato a Mike Bongiorno. Lo studio 11 di Cologno Monzese, che ha ospitato sino ad oggi la trasmissione domenicale di Barbara d’Urso, verrà ceduto ad un altro programma. Lo ha rivelato la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021)è il suonoa partire dalla prossima settimana. È la stessa conduttrice ad annunciarlo in una lunga intervista rilasciata a BubinoBlog. I motivi? Sembra siano legati a una questione di budget aziendale.Non è latrasloca nello7 intitolato a MikeNon è lae si trasferisce nellointitolato a Mike Bongiorno. Lo11 di Cologno Monzese, che ha ospitato sino ad oggi la trasmissione domenicale di, verrà ceduto ad un altro programma. Lo ha rivelato la ...

