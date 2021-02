Live, Clizia Incorvaia sull’ex marito Sarcina: “Io non l’ho mai tradito” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara D’Urso ha intervistato Clizia Incorvaia dopo aver letto un estratto del libro dell’ex marito Sarcina. Ecco cosa ha detto l’influencer Clizia Incorvaia ha risposto alle affermazioni dell‘ex marito Francesco Sarcina scritte nel suo libro “Nel mezzo” pubblicato da poco a Live non è la D’Urso. La conduttrice, Barbara D’Urso, le ha chiesto se l’avesse letto e la giovane influencer ha risposto con ironia: “Non ho letto il libro del mio ex marito. Prima divoravo libri, adesso ho poco tempo e lo dedico ai classici. Quindi me lo sono perso”. Seduto con lei nel salotto di Barbara D’Urso il suo compagno, Paolo Ciavarro. Da poco i due ragazzi hanno iniziato una convivenza. #noneladurso pic.twitter.com/xCOzpyDS6k — ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara D’Urso ha intervistatodopo aver letto un estratto del libro dell’ex. Ecco cosa ha detto l’influencerha risposto alle affermazioni dell‘exFrancescoscritte nel suo libro “Nel mezzo” pubblicato da poco anon è la D’Urso. La conduttrice, Barbara D’Urso, le ha chiesto se l’avesse letto e la giovane influencer ha risposto con ironia: “Non ho letto il libro del mio ex. Prima divoravo libri, adesso ho poco tempo e lo dedico ai classici. Quindi me lo sono perso”. Seduto con lei nel salotto di Barbara D’Urso il suo compagno, Paolo Ciavarro. Da poco i due ragazzi hanno iniziato una convivenza. #noneladurso pic.twitter.com/xCOzpyDS6k — ...

IsaeChia : #Live – #NonelaDUrso, #CliziaIncorvaia replica sarcastica alla pesante descrizione che #FrancescoSarcina ha fatto d… - zazoomblog : Live Non è la d’Urso Clizia e Paolo criticati: “Commercializzate il sentimento” - #d’Urso #Clizia #Paolo #criticati… - zazoomblog : Clizia Incorvaia su Sarcina a Live Non è la d’Urso: “Sofferenza immensa” - #Clizia #Incorvaia #Sarcina #d’Urso: - sogniciavarrini : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: A “LIVE – NON E’ LA D’URSO”, PAOLO CIAVARRO E LA FIDANZATA CLIZIA INCORVAIA NEL “DUE CONTRO TUTTI… - sara_kat_82 : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: A “LIVE – NON E’ LA D’URSO”, PAOLO CIAVARRO E LA FIDANZATA CLIZIA INCORVAIA NEL “DUE CONTRO TUTTI… -