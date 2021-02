LIVE America’s Cup in DIRETTA | “NZ in vantaggio | chiederò aiuto ad Ainslie” | così Spithill

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHI E’ PIU’ FORTE TRA LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND? IL PARERE DEGLI ESPERTI JAMES: “NEW ZEALAND E’ IN, CHIEDERO’A BEN: HO TANTI AMICI IN INEOS” PATRIZIO BERTELLI: “NEL 2000 ERAVAMO LONTANI DA NEW ZEALAND, ORA NO. CE L’HANNO CON NOI? NON SO COSA VOGLIANO” LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, ORARI E TV. IL CALENDARIO E LE DATE I FOIL PIATTI E LE VELE BATMAN DI NEW ZEALAND: VANTAGGI E SVANTAGGI I PRECEDENTI DA BRIVIDI TRA LUNA ROSSA E NEW ZEALAND: 22-2 PER I MAORI! INEOS AIUTERA’ NEW ZEALAND? LA RISPOSTA DI BEN“LUNA ROSSA E’ SPREZZATURA”. LA STAMPA INGLESE: “SIETE COME GLI DEI ROMANI”. E LA PROFEZIA DELLE IDI DI MARZO… MAX SIRENA: “SE SAREMO ALLA PARI CON I NEOZELANDESI, CI SARA’ DA ...