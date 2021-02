LIVE America’s Cup in DIRETTA | la profezia delle Idi di Marzo Bertelli | “Non siamo distanti da NZ”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPATRIZIO: “NEL 2000 ERAVAMO LONTANI DA NEW ZEALAND, ORA NO. CE L’HANNO CON NOI? NON SO COSA VOGLIANO” LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, ORARI E TV. IL CALENDARIO E LE DATE I PRECEDENTI DA BRIVIDI TRA LUNA ROSSA E NEW ZEALAND: 22-2 PER I MAORI! “LUNA ROSSA E’ SPREZZATURA”. LA STAMPA INGLESE: “SIETE COME GLI DEI ROMANI”. E LAIDI DI… FRANCESCO BRUNI: “FACCIAMO FOTO E VIDEO A NEW ZEALAND, SAPPIAMO CHE SONO FORTI” PETER BURLING (SKIPPER NZ): “NON SONO PREOCCUPATO, CONTA SOLO LA VELOCITA’ DELLA BARCA” BEN AINSLIE ATTACCA ANCORA LUNA ROSSA! “UNAOFFESE PIU’ GRANDI DELLA MIA VITA!” FRANCESCO BRUNI E’ IL SECONDO TIMONIERE NON ANGLOSASSONE A GIOCARSI LA COPPA AMERICA VIDEO LUNA ROSSA-INEOS 7-1: ...