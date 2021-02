LIVE America’s Cup in DIRETTA: Ben Ainslie “offeso da Luna Rossa”. Sirena: “Se saremo alla pari con NZ…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FRANCESCO BRUNI: “FACCIAMO FOTO E VIDEO A NEW ZEALAND, SAPPIAMO CHE SONO FORTI” PETER BURLING (SKIPPER NZ): “NON SONO PREOCCUPATO, CONTA SOLO LA VELOCITA’ DELLA BARCA” BEN Ainslie ATTACCA ANCORA Luna Rossa! “UNA DELLE OFFESE PIU’ GRANDI DELLA MIA VITA!” FRANCESCO BRUNI E’ IL SECONDO TIMONIERE NON ANGLOSASSONE A GIOCARSI LA COPPA AMERICA VIDEO Luna Rossa-INEOS 7-1: LE REGATE VISTE Dalla BARCA ITALIANA L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IN ARRIVO NUOVI PEZZI PER Luna Rossa DALL’ITALIA CALENDARIO America’s CUP, Luna Rossa-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV PAZZESCO: RICORSO DI INEOS CONTRO Luna ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFRANCESCO BRUNI: “FACCIAMO FOTO E VIDEO A NEW ZEALAND, SAPPIAMO CHE SONO FORTI” PETER BURLING (SKIPPER NZ): “NON SONO PREOCCUPATO, CONTA SOLO LA VELOCITA’ DELLA BARCA” BENATTACCA ANCORA! “UNA DELLE OFFESE PIU’ GRANDI DELLA MIA VITA!” FRANCESCO BRUNI E’ IL SECONDO TIMONIERE NON ANGLOSASSONE A GIOCARSI LA COPPA AMERICA VIDEO-INEOS 7-1: LE REGATE VISTE DBARCA ITALIANA L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IN ARRIVO NUOVI PEZZI PERDALL’ITALIA CALENDARIOCUP,-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV PAZZESCO: RICORSO DI INEOS CONTRO...

PaTonygrass : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Peter Burling sminuisce Luna Rossa. “E’ migliorata un pochino…” – OA Sport - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Peter Burling sminuisce Luna Rossa. “E’ migliorata un pochino…” - #America’s… - BencivengaPierf : RT @g_lascala: Questa sera esordisco come opinionista di America’s Cup sulla live di Fare Vela. Sarò il velista qualunque. Anzi ... il “vel… - g_lascala : RT @farevelanet: America’s Cup: Luna Rossa pareggia con britannia (ora siamo 5-1), domenica regate decisive - farevelanet : America’s Cup: Luna Rossa pareggia con britannia (ora siamo 5-1), domenica regate decisive -

