Littizzetto scatenata: umilia Di Maio e mostra una sua foto in “atteggiamenti molto focosi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luciana Littizzetto si trasforma in politologa e distingue i comportamenti dei parlamentari da quelli dei tecnici. «A inizio mandato – è la sua analisi a Che tempo che fa – i politici e i tecnici partono da un livello evolutivo altissimo tanto da essere spesso invidiati e temuti dai cittadini comuni. Ma nel giro di pochi mesi, contagiandosi a vicenda, decadono. E il fenomeno è purtroppo irreversibile». Littizzetto e le differenze tra politici e tecnici Per la comica tecnici e politici si distinguono per come lavorano, come salutano e come portano la mascherina. «Di natura schiva e riservata il tecnico è un essere mansueto che vive in zone disabitate come le università e le librerie. Proprio come la bufaga, piccolo uccellino che vive pulendo il corno del rinoceronte, il tecnico ha un rapporto simbiotico con un predatore: il politico. A cui per anni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lucianasi trasforma in politologa e distingue i comportamenti dei parlamentari da quelli dei tecnici. «A inizio mandato – è la sua analisi a Che tempo che fa – i politici e i tecnici partono da un livello evolutivo altissimo tanto da essere spesso invidiati e temuti dai cittadini comuni. Ma nel giro di pochi mesi, contagiandosi a vicenda, decadono. E il fenomeno è purtroppo irreversibile».e le differenze tra politici e tecnici Per la comica tecnici e politici si distinguono per come lavorano, come salutano e come portano la mascherina. «Di natura schiva e riservata il tecnico è un essere mansueto che vive in zone disabitate come le università e le librerie. Proprio come la bufaga, piccolo uccellino che vive pulendo il corno del rinoceronte, il tecnico ha un rapporto simbiotico con un predatore: il politico. A cui per anni ...

