Lite in famiglia | giovane uccide il padre a martellate a Porto Viro

Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a Porto Viro, nel rodigino. L'omicidio è avvenuto nel corso di una Lite in famiglia. La vittima è stata colpita più volte alla testa e al busto con un martello. L'uomo, inizialmente ricoverato, è morto in ospedale. L'indagine è condotta dai carabinieri.

