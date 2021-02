L’Italia dei mille campanili. (Di lunedì 22 febbraio 2021) di Redazione. Parlare ancora dei 5stelle o meglio di quello che ne resta dopo l’implosione sul voto di fiducia al governo Draghi, quando se ne è... Leggi su freeskipper (Di lunedì 22 febbraio 2021) di Redazione. Parlare ancora dei 5stelle o meglio di quello che ne resta dopo l’implosione sul voto di fiducia al governo Draghi, quando se ne è...

MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'L'Italia non dimenticherà mai lo sforzo dei camici bianchi' #covid - fattoquotidiano : Autostrade per l’Italia, lunedì sciopero di quattro ore del personale dei caselli - Ettore_Rosato : Oggi è la Giornata nazionale dei professionisti #sanitari, sociosanitari e del volontariato. L’Italia, gli italiani… - SiniSale : @VeroDeRomanis @Mezzorainpiu Ma certo! Il propagandistatravagliato innalza il suo Conte, e i figuranti dei 5 Stell… - lucialeone70 : RT @illusioneottica: #Meloni #zonarossa #Boldrini La leghista #Borgonzoni è stata proposta come sottosegretario al ministero per l'universi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia dei Covid, l’appello di mille scienziati: «Misure restrittive, FFP2 obbligatorie e screening per varianti» Corriere della Sera