L'intervista di Meghan e Harry con Oprah fa tremare la Famiglia Reale: "Sarà esplosiva come quella di Diana" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un'intervista "esplosiva", come quella rilasciata da Lady Diana nel 1995 alla BBC, quando l'allora Principessa di Galles parlò di "matrimonio un pò affollato" in riferimento ai continui tradimenti di Carlo con Camilla Parker-Bowles. Stavolta a far tremare la Corona inglese è L'intervista di Meghan e Harry con Oprah Winfrey, la storica conduttrice televisiva statunitense. Uno speciale di novanta minuti che andrà in onda il prossimo 7 marzo e che si preannuncia ricco di rivelazioni "scottanti". La coppia, infatti, avrebbe parlato non solo della loro vita intima ed in particolare dell'arrivo del loro secondogenito, ma anche della decisione di trasferirsi negli Stati Uniti per costruirsi una propria vita senza dipendere ...

