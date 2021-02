L’Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Inter vince il derby con un secco 0-3 contro il Milan e si consolida in vetta alla classifica, vince l’Atalanta in casa contro il Napoli. Il Parma impatta 2-2 sull’Udinese nel lunch match domenicale delle 12 e 30, mentre la Roma pareggia un pò a sorpresa 0-0 in trasferta contro il Benevento. L’Inter vince il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie A i top e flop della quarta giornata Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^ giornata di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A L’Inter batte il ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)ilcon un secco 0-3 contro il Milan e si consolida in vetta alla classifica,l’Atalanta in casa contro il Napoli. Il Parma impatta 2-2 sull’Udinese nel lunch matchle delle 12 e 30, mentre la Roma pareggia un pò a sorpresa 0-0 in trasferta contro il Benevento.il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie A i top e flopquarta giornata Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^ giornata di Serie Aa Cagliari,di Serie Abatte il ...

Corriere : L’Inter vince 3-0 il derby, Milan ko. Nerazzurri in vetta a +4: doppietta di Lautaro e gol di Lukaku - SerieA : Doppio #Lukaku e #Martinez: l’@Inter vince e vola in testa alla classifica! ?????? #InterLazio #SerieATIM… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: L'#Inter vince il #Derby: sui social si scatenano le ironie | FOTO ???? - webmagazine24 : L'#Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A - CecchiniMc : @ValerioDeMolli Gira e rigira in Italia vince chi sa fare il contropiede. L'Inter è come un felino si risana e poi ti colpisce -

