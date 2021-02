Lino Banfi censurato da Facebook per “incitamento all’odio” | “Così ci vietano di ridere”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – E’ il 2021 evieneda. Si, avete letto bene: il Commissario Lo Gatto è il nuovo alfiere del politicamente scorretto, Pasquale Zagaria un potenziale eversivo legato ad ambienti della destra estrema, per non parlare, poi, di Nonno Libero: un nonno che sotto mentite spoglie trama per impedire alla comunità Lgbti di esprimersi. Questo, almeno, stando agli algoritmi di Zuckerberg. Oscurato il gruppo social dedicato afiniscenelle mire degli algoritmi censori di, o per meglio dire, un suo gruppo di estimatori, che si chiamava “Noi che amiamoofficial”: più di 117mila fan dell’attore pugliese che due ...

MaurizioTorchi2 : RT @Giacinto_Bruno: Lino Banfi censurato da Facebook: 'Violento e a luci rosse', bavaglio alla commedia all'italiana - IBezdomnyj : RT @Giacinto_Bruno: Lino Banfi censurato da Facebook: 'Violento e a luci rosse', bavaglio alla commedia all'italiana - SamGibili1 : RT @giudiiiiiiiii: Il gruppo di Lino Banfi chiuso da FB per pornografia ?????? pensare che negli anni ottanta avevamo senza scandalo una porno… - il_laocoonte : RT @Giacinto_Bruno: Lino Banfi censurato da Facebook: 'Violento e a luci rosse', bavaglio alla commedia all'italiana - giudiiiiiiiii : Il gruppo di Lino Banfi chiuso da FB per pornografia ?????? pensare che negli anni ottanta avevamo senza scandalo una… -

I baresi si sono sentiti punti sul vivo, catapultati ai tempi in cui la città - come la Puglia intera - era rappresentata dal dialetto forzato di. 'Non parliamo così', è stato il commento ...peccato sembrava un omaggio adei vecchi tempi" scrive un utente. La polemica social è andata in scena soprattutto sul profilo ufficiale del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che si era ...Boom di ascolti per la nuova fiction di Rai 1 che ha per protagonista l’attrice nei panni del vicequestore pugliese Lolita Lobosco - Ansa /CorriereTv Una partenza boom per la prima puntata delle ...Lolita Lobosco o «Lolita Banfi»? Ieri sera la prima puntata della fiction di Rai1 «Le indagini di Lolita Lobosco» diretta dal regista Luca Miniero ...