Lingua | grammatica e ortografia non sono la stessa cosa

"Non conosci l'italiano", "non sai nemmeno la grammatica e ti permetti di parlare", "metti gli accenti sulle e, ignorante!" sono tra gli insulti che ci si scambia amorevolmente e quotidianamente tra utenti di social. Spesso però gli insulti dicono più di chi insulta che di chi viene insultato, e allora ecco un paio di dritte per rispondere ai grammar-nazi (che per una che di mestiere studia la sintassi sono quanto di più fastidioso esista al mondo, secondi solo alle zanzare e ai poeti senza talento). Innanzitutto Lingua, grammatica e ortografia sono cose ben distinte e Lingua e grammatica non sono sinonimi. La grammatica è un sistema di regole e relazioni, ben definite e molto poco flessibili, che si ...

