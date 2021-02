Linda Raimondo | la 21enne che sogna Marte dalla Val di Susa

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è una giovane studentessa di Fisica: ha già pubblicato un libro e ha un programma su Rai Gulp Foto FaceookÈ possibileVal disu? Risposta affermativa anche se la strada è così lunga che non si può descrivere. Lo sa beneche dal comune di Almesi, in provincia di Torino, vuole tentare la scalata tra le stelle. Al momento lo fa solo teoricamente studiando fisica, ma ha già le idee ben chiare.non è una studentessa qualsiasi. Nonostante la giovane età ha già pubblicato un libro con Mondadori, Tra le stelle e un po’ più in là e fa la divulgatrice su Rai Gulp e nei programmi c’è già un altro programma. Insomma, un giorno, quando viaggerà nello spazio, i ragazzi chi la seguono in tv possono ...

Ultime Notizie dalla rete : Linda Raimondo

Wired Italia

Infine, spazio al "Cambio look ad honorem" di Carla Gozzi, che avrà come protagonista il volto della divulgazione scientifica di Rai Gulp, Astro, ovvero, aspirante astronauta, ...ha 21 anni, viene da Almese, piccolo comune della valle di Susa ma sogna lo spazio. È ancora troppo giovane per tentare la selezione dei futuri astronauti lanciata dall'Esa, l'agenzia ...Linda Raimondo ha 21 anni, viene da Almese, piccolo comune della valle di Susa ma sogna lo spazio. È ancora troppo giovane per tentare la selezione dei futuri astronauti lanciata dall’Esa, l’agenzia s ...In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, abbiamo conosciuto Linda Raimondo, aspirante astronauta ...