Ligue 1 | colpo del Monaco a Parigi | i risultati dell’ultima giornata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilespugna il Parco dei Principi, il Lille prende le distanze ed il Lione sorpassa il PSG. Vincono anche Lens, Metz e Montpellier “avvicinandosi” alla zona calda, mentre continua la striscia negativa di Nizza, Digione e Rennes. Perde punti il Marsiglia e si allontana dall’Europa. Molti pareggi a centroclassifica che non cambiano la situazione. Unamolto intensa in1, con una classifica tutt’altro che definitiva. Cambio nelle posizioni di testa La vittoria delcambia la vetta: Paris Saint-Germain sorpassato dal Lione vittorioso a Brest, e Lille, sempre in vetta, che ringrazia e si allontana. Grazie alla vittoria con il Lorient adesso sono 3 i punti dalla seconda, una distanza che non da sicurezza ma comunque non dispiace a Galtier in vista dell’Europa League: ...

La capolista passeggia (1 - 4) in casa del Lorient,grosso dei monegaschi che piegano con le reti di Diop e Maripan i parigini, sconfitti a pochi giorni ...... La capolista passeggia (1-4) in casa del Lorient, colpo grosso dei monegaschi che piegano con le reti di Diop e Maripan i parigini, sconfitti a pochi giorni ...