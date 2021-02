Libero: non è un caso che la rinascita dell’Inter arrivi dopo le voci sulla cessione delle quote di Suning (Di lunedì 22 febbraio 2021) “L’impressione è che questo trionfo sia la svolta per l’Inter di Conte, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione” scrive Claudio Savelli su Libero commentando il risultato del derby tra Milan e Inter. Questo arco di partite con la nuova Inter nasce nel 3-0 al Sassuolo e si compie nel 3-0 al Milan, passando per il successo sulla Lazio, ovvero quando Conte ha chiuso il cerchio con Eriksen dal primo minuto nel ruolo di mezzala È il rinascimento dell’Inter che coincide con il momento in cui prendono vita le voci sulla cessione delle quote di Suning non è un caso, non può esserlo. Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all’Inter il miglior Conte, quello che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) “L’impressione è che questo trionfo sia la svolta per l’Inter di Conte, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione” scrive Claudio Savelli sucommentando il risultato del derby tra Milan e Inter. Questo arco di partite con la nuova Inter nasce nel 3-0 al Sassuolo e si compie nel 3-0 al Milan, passando per il successoLazio, ovvero quando Conte ha chiuso il cerchio con Eriksen dal primo minuto nel ruolo di mezzala È il rinascimentoche coincide con il momento in cui prendono vita ledinon è un, non può esserlo. Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all’Inter il miglior Conte, quello che ...

