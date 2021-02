L'Europa cambia tono sulla Russia: sì alle sanzioni, ma "light" (Di lunedì 22 febbraio 2021) “La Russia sta scivolando verso uno Stato autoritario, allontanandosi dall’Europa. Ci sono chiari segnali che alla cooperazione con l’Ue, Mosca preferisca l’ostilità e il disimpegno”. A poco più di due settimane da una visita ufficiale a Mosca sfociata in polemiche, Josep Borrell cambia tono sulla Russia. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue abbandona la solita impostazione morbida del dialogo necessario e passa al linguaggio duro delle “sanzioni” verso 4 funzionari del Cremlino, “responsabili dell’arresto di Navalny”. Borrell annuncia così la decisione del Consiglio europeo Affari Esteri: si vede l’effetto Biden, a tre giorni dal primo discorso del presidente Usa all’Unione Europea. Ma restano le distanze, emerse nel primo confronto dei ministri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Lasta scivolando verso uno Stato autoritario, allontanandosi dall’. Ci sono chiari segnali che alla cooperazione con l’Ue, Mosca preferisca l’ostilità e il disimpegno”. A poco più di due settimane da una visita ufficiale a Mosca sfociata in polemiche, Josep Borrell. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue abbandona la solita impostazione morbida del dialogo necessario e passa al linguaggio duro delle “” verso 4 funzionari del Cremlino, “responsabili dell’arresto di Navalny”. Borrell annuncia così la decisione del Consiglio europeo Affari Esteri: si vede l’effetto Biden, a tre giorni dal primo discorso del presidente Usa all’Unione Europea. Ma restano le distanze, emerse nel primo confronto dei ministri ...

