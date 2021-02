Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Bayern Monaco arriva all’Olimpico con tanti assenti per infortunio. Dopo la vittoria del Mondiale per club si sono moltiplicate giorno dopo giorno le assenze per Flick e c’è stato anche un calo di rendimento e di tensione in Bundesliga: pari casalingo per 3-3 con l’Arminia Bielefeld e tonfo a Francoforte contro l’Eintracht. Mancano Pavard, Müller, Tolisso, Gnabry e Douglas Costa ma i bavaresi vogliono rilanciarsi dopo le ultime performance non all’altezza. La Lazio di Inzaghi dovrà fare a meno come noto di Radu e Luis Felipe, Strakosha non è al meglio e andrà al massimo in panchina. A centrocampo e in avanti i biancocelesti potranno schierare i migliori uomini a disposizione per provare a fare male al Bayern. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Lazio (3-5-2): Reina; Patric, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilarriva all’Olimpico con tanti assenti per infortunio. Dopo la vittoria del Mondiale per club si sono moltiplicate giorno dopo giorno le assenze per Flick e c’è stato anche un calo di rendimento e di tensione in Bundesliga: pari casalingo per 3-3 con l’Arminia Bielefeld e tonfo a Francoforte contro l’Eintracht. Mancano Pavard, Müller, Tolisso, Gnabry e Douglas Costa ma i bavaresi vogliono rilanciarsi dopo le ultime performance non all’altezza. Ladi Inzaghi dovrà fare a meno come noto di Radu e Luis Felipe, Strakosha non è al meglio e andrà al massimo in panchina. A centrocampo e in avanti i biancocelesti potranno schierare i migliori uomini a disposizione per provare a fare male al. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Reina; Patric, ...

