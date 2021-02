Le Storie vere di Sanpa, Daniele di Pescara: mi fecero entrare in una stanza dove dissero che c’era un telefono. L’ultima cosa che vidi fu Franchino che si levava l’orologio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Daniele è la prima voce fuori dal coro. Ci avverte fin da subito di avere un racconto diverso e di volercelo trasferire. Il suo ricordo è freddo, percepiamo nell’analisi dei suoi ricordi un rancore spento, divenuto lucido. La sua storia non appartiene sicuramente alle Luci di San Patrignano e potrebbe tranquillamente essere parte della serie tv ‘delle ombre’ mandata in onda da Netflix. Decidiamo di pubblicarlo anche per dar conto della trasparenza e autenticità di questa galleria di testimonianze, un’operazione più volte accusata di essere faziosa e lontana dalla realtà. Be’, si sappia che non è così.Ciao Daniele, parlaci del tuo San Patrignano.Ciao ragazzi. Allora, sono stato a Sanpa tre anni, quasi quattro, dal ’90 al ’93, in un periodo piuttosto denso di avvenimenti. Venivi da una storia di eroina?Si, una storia un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)è la prima voce fuori dal coro. Ci avverte fin da subito di aun racconto diverso e di volercelo trasferire. Il suo ricordo è freddo, percepiamo nell’analisi dei suoi ricordi un rancore spento, divenuto lucido. La sua storia non appartiene sicuramente alle Luci di San Patrignano e potrebbe tranquillamente essere parte della serie tv ‘delle ombre’ mandata in onda da Netflix. Decidiamo di pubblicarlo anche per dar conto della trasparenza e autenticità di questa galleria di testimonianze, un’operazione più volte accusata di essere faziosa e lontana dalla realtà. Be’, si sappia che non è così.Ciao, parlaci del tuo San Patrignano.Ciao ragazzi. Allora, sono stato atre anni, quasi quattro, dal ’90 al ’93, in un periodo piuttosto denso di avvenimenti. Venivi da una storia di eroina?Si, una storia un ...

