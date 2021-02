Le relazioni difettose – Indecisa tra il bravo ragazzo e quello pieno di passione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cosa scegliere tra passione e noiosa sicurezza? Due uomini e un dilemma: la risposta di Ester Viola alla lettrice. Cara Ester, ti leggo con grande interesse, ma mai avrei pensato di avere anche io una tematica da portarti. E invece… Sulla soglia dei 27 anni, mi chiedo se io debba fare quel grande salto nel vuoto che mi ha sempre spaventata, o tornare nel mio piccolo nido sicuro, pacifico, ma senza dirompenti stimoli. Io, una laurea e grandi soddisfazioni lavorative, nel mezzo tra due persone. Da un lato lui, un mio coetaneo con cui ho interrotto da poco una relazione di 3 anni, il bravo ragazzo amato da tutti, che mi dà sicurezza, protezione, progetti condivisi: la voglia di mettere su casa, di una famiglia, di un futuro sereno. Ma attrazione e passione pari a zero. E così, spaventata, sono ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cosa scegliere trae noiosa sicurezza? Due uomini e un dilemma: la risposta di Ester Viola alla lettrice. Cara Ester, ti leggo con grande interesse, ma mai avrei pensato di avere anche io una tematica da portarti. E invece… Sulla soglia dei 27 anni, mi chiedo se io debba fare quel grande salto nel vuoto che mi ha sempre spaventata, o tornare nel mio piccolo nido sicuro, pacifico, ma senza dirompenti stimoli. Io, una laurea e grandi soddisfazioni lavorative, nel mezzo tra due persone. Da un lato lui, un mio coetaneo con cui ho interrotto da poco una relazione di 3 anni, ilamato da tutti, che mi dà sicurezza, protezione, progetti condivisi: la voglia di mettere su casa, di una famiglia, di un futuro sereno. Ma attrazione epari a zero. E così, spaventata, sono ...

