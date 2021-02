Le offese del prof e il vizio della sinistra radical. Ma la Meloni: "Non chiedo punizioni" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi le frasi di Gozzini al vaglio dei vertici dell'università. Lui si scusa ma non telefona. La solidarietà di Draghi alla leader di Fratelli d'Italia Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi le frasi di Gozzini al vaglio dei vertici dell'università. Lui si scusa ma non telefona. La solidarietà di Draghi alla leader di Fratelli d'Italia

Tg3web : Un'altra notte di proteste e scontri a Barcellona e in altre città della Spagna. I manifestanti chiedono la liberaz… - fattoquotidiano : Lega, a processo i commercialisti per il caso del capannone. Regione e Comune di Milano parti offese - ilriformista : La pulizia del profilo social, le offese a #Draghi, la fiducia oggi alla Camera. Il #movimento5stelle in stato conf… - LuiginoNespolo : RT @SecolodItalia1: “Fiero di Giorgia”. Il compagno della Meloni replica alle offese del professor Gozzini (video) - speranza58 : RT @stanzaselvaggia: E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussione… -